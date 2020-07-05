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На території Інституту Ядерних досліджень затримали невідомого: подробиці

На території Інституту Ядерних досліджень затримали невідомого: подробиці

Піший патруль нацгвардійців військової частини 2260 виявив чоловіка, який несанкціоновано проник на територію Інституту ядерних досліджень НАН України у Києві метою здійснення пошукових робіт за допомогою металошукача, інформує прес-служба НГУ.

Патруль нацгвардійців у складі прапорщика В’ячеслава Гудзя та старшого солдата Євгена Юрченка затримав порушника.

Наразі затриманого громадянина передано правоохоронним органам для подальшого з’ясування обставин.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: київ, нгу

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