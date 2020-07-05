Сегодня 09:01
Просмотров: 66
На території Інституту Ядерних досліджень затримали невідомого: подробиці
Піший патруль нацгвардійців військової частини 2260 виявив чоловіка, який несанкціоновано проник на територію Інституту ядерних досліджень НАН України у Києві метою здійснення пошукових робіт за допомогою металошукача, інформує прес-служба НГУ.
Патруль нацгвардійців у складі прапорщика В’ячеслава Гудзя та старшого солдата Євгена Юрченка затримав порушника.
Наразі затриманого громадянина передано правоохоронним органам для подальшого з’ясування обставин.
Источник: sprotyv.info
Загрузка...