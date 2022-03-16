На території Запорізької АЕС окупанти продовжують підривати снаряди

Запорізька АЕС і місто Енергодар захоплені окупантами та вже 12-ту добу перебувають під контролем їхніх військових формувань, повідомляє «Енергоатом». Станом на ранок 16 березня на території станції з пів сотні одиниць ворожої техніки та безліч російських військових, багато вибухівки та зброї. Окупанти продовжують підривати на території станції снаряди та міни, що не розірвалися, коли вони її обстрілювали. Вибухи чути далеко за межами майданчику АЕС.

Всі 6 енергоблоків Запорізької АЕС обслуговуються українським персоналом, зміни мають можливість ротації. Формально окупанти не втручаються в роботу АЕС, проте всі технічні рішення персонал вимушений погоджувати з командиром загарбників. Працівники станції перебувають під сильним психологічним тиском з боку окупантів, весь персонал по прибутті на станцію ретельно перевіряється озброєними терористами. Внаслідок цього ядерна та радіаційна безпека – під загрозою.

Через фактичну блокаду Енергодару продовжуються проблеми з пальним, поставкою продуктів харчування та ліків першої необхідності.

Агентство Телевидения Новости