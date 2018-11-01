Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:19
Просмотров: 124

На территории депо в Харькове взорвали банкомат: подробности

На территории депо в Харькове взорвали банкомат: подробностиПравохранителей вызвали на улицу Большую Панасовскую сегодня около 5.00, рассказали в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. Взрыв прозвучал на территории пассажирского вагонного депо «Харьков-Сортировочный», неподалёку от бронетанкового завода.

По данным полиции, неизвестные подорвали банкомат, который стоял в помещении сортировочного пункта депо — на лестничной площадке второго этажа двухэтажного админздания. В момент взрыва людей там не было, никто не пострадал.

Эксперты говорят, что банкомат повредили с помощью самодельного взрывного устройства. 

По предварительным данным, неизвестные похитили кассеты с деньгами. Какая сумма пропала и какому банку принадлежал аппарат, правоохранители обещают сказать позже.

Сведения о происшествии внесли в Журнал единого учёта правонарушений.

За последние два года в Харькове и области было несколько таких инцидентов. В июне 2017-го трое неизвестных взорвали банкомат в посёлке Высокий, а в июле — в посёлке Покотиловка. В ноябре в посёлке Малая Даниловка Дергачёвского района двое неизвестных связали охранника местного Дома культуры, взорвали банкомат и унесли кассеты с деньгами.

В апреле 2018 года также подорвали банкомат в магазине на улице Астрономической в Харькове.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Харькове подорвали банкомат
Сегодня 12:22    262
При взрыве снаряда погиб житель Мерефы
24.10.2018 15:24    212
Спецплан «Гром» у границы с РФ: силовики уговорили сдаться угрожавшего взрывом
24.10.2018 12:38    285
На Гоптовке мужчина угрожал взорвать себя в такси: подробности от полиции
24.10.2018 11:59    231
На Гоптовке неизвестный угрожает взорвать свое авто - дорога перекрыта
24.10.2018 10:43    304
Под Харьковом мужчина подорвался на снаряде
24.10.2018 10:15    260
Дом Джорджа Сороса хотели взорвать
23.10.2018 11:53    153
В арсенале под Ичней уже не взрываются боеприпасы - спасатели
22.10.2018 09:39    123
"Вызвали огонь на себя": в Керчи четверо первокурсников пожертвовали жизнью ради других
19.10.2018 06:34    864
В центре Херсона массовая паника: от страшного взрыва спасали детей
19.10.2018 00:00    1459
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 