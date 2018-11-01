На территории депо в Харькове взорвали банкомат: подробности

Правохранителей вызвали на улицу Большую Панасовскую сегодня около 5.00, рассказали в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. Взрыв прозвучал на территории пассажирского вагонного депо «Харьков-Сортировочный», неподалёку от бронетанкового завода.

По данным полиции, неизвестные подорвали банкомат, который стоял в помещении сортировочного пункта депо — на лестничной площадке второго этажа двухэтажного админздания. В момент взрыва людей там не было, никто не пострадал.

Эксперты говорят, что банкомат повредили с помощью самодельного взрывного устройства.

По предварительным данным, неизвестные похитили кассеты с деньгами. Какая сумма пропала и какому банку принадлежал аппарат, правоохранители обещают сказать позже.

Сведения о происшествии внесли в Журнал единого учёта правонарушений.

За последние два года в Харькове и области было несколько таких инцидентов. В июне 2017-го трое неизвестных взорвали банкомат в посёлке Высокий, а в июле — в посёлке Покотиловка. В ноябре в посёлке Малая Даниловка Дергачёвского района двое неизвестных связали охранника местного Дома культуры, взорвали банкомат и унесли кассеты с деньгами.

В апреле 2018 года также подорвали банкомат в магазине на улице Астрономической в Харькове.

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