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На территории экопарка разорвались снаряды: есть убитые и раненые животные
На территории Фельдман Экопарк по состоянию на 16:00 разорвано пять снарядов. Есть убитые и раненые животные.
Об этом сообщили в пресс-службе Экопарка.
Такую же информацию опубликовал у себя на странице в Фейсбук и Александр Фельдман.
В комментариях под своим постом он написал: «Два оленя на части. Входную группу в клочья. Выбиты все окна у приматов».
Как сообщалось, Россия напала на Украину сегодня, 24 февраля, ранним утром. Вражеские войска атаковали крупнейшие города и области Украины, в том числе Харьковскую область.
Президент Владимир Зеленский ввел военное положение на всей территории страны.
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