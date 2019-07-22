На территории киевской ТЭЦ произошел пожар. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве на своей странице в Facebook.

Короткое замыкание электропроводов с последующим горением силового агрегата, который находится на специализированном козловом кране, произошло в субботу, 20 июля, в 21:50 на территории ТЭЦ на улице Гната Хоцкевича.

На место происшествия были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. В 22:08 пожар был локализован, а уже в 22:26 - ликвидирован. Пострадавших нет.

На месте происшествия работало 5 единиц техники и 23 человека личного состава Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

Источник: elektrovesti.net

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