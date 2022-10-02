На тлі розмов про ядерний удар у Харкові виник дефіцит йодиду калію. Це препарат, який рекомендують приймати одноразово у разі загрози радіоактивного ураження.

Так, препарат «Йодід калію» у дозуванні 125 мг виробництва компанії «Дарниця» недоступний до замовлення у Харкові на сайті Tabletki.ua та в мережі аптек 911: і там, і там є лише аналогічна біодобавка. Ціна на блістер біодобавки зараз становить близько 300 гривень, хоча раніше він коштував приблизно вдвічі дешевше.

У Харкові можна купити лише «Калію йодид» виробництва черкаського «Монфарм». Дозування цього препарату – 0,25 мг, блістер із 10 таблеток коштує від 102 до 120 гривень. Цей препарат є в 19 зі 179 аптек мережі 911 і в кількох десятках аптек на сайті Tabletki.

За інформацією облздраву, найближчим часом місто чекає на поставки йодиду калію. Той, що був, – роздали до медзакладів, у тому числі на окупованих територіях.

Ажіотажний попит на йодид калію спостерігається і в інших містах України – зокрема у Києві. За інформацією ЗМІ, кияни годинами стоять у чергах до аптек, а деякі люди беруть по 100 упаковок препарату.

Водночас МОЗ нагадує, що приймати йодид калію про всяк випадок, для профілактики – не лише безглуздо, але й небезпечно: передозування може призвести до тяжких наслідків.

У разі загрози радіоактивного викиду та необхідності проведення йодної профілактики препарат краще прийняти щонайменше за шість годин до надходження радіоактивної хмари. Через добу пити пігулки вже не варто.

Рекомендовані дозування:

● дітям до 1 міс – 16 мг;

● дітям від 1 місяця до 3 років – 32 мг;

● дітям від 3 до 12 років – 62,5 мг;

● підлітки від 13 до 18 років, дорослі до 40 років, вагітні та годуючі матері – 125 мг;

● людям віком понад 40 років калій йодид не призначають.

Нагадаємо, препарат приймається один раз. Суть його дії полягає в тому, що він блокує поглинання радіоактивного йоду щитовидною залозою.

Джерело: sq.com.ua

Автор: Наталія Кобзар

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