На ТОТ через нестачу поштальйонів затримки з виплатами для пенсіонерів

На тимчасово окупованих територіях в усіх галузях фіксується дефіцит кадрів через відмову населення працювати на ворога.

Поки росіяни створюють паралельний світ у своїй пропаганді про «відновлення життя» на ТОТ — реальність зовсім інша.

Окупанти так і не змогли налагодити базові процеси. Через виїзд людей і небажання співпрацювати з ворогом, навіть доставка пенсій стала проблемою.

Центр національного спротиву закликає: долучайтесь до Руху опору https://tinyurl.com/opirUA — разом ми сильніші Повідомляйте про окупантів та зрадників — анонімно та безпечно через чат-бот https://t.me/official_sprotyv_bot

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7117

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