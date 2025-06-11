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Сегодня 10:32
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На ТОТ через нестачу поштальйонів затримки з виплатами для пенсіонерів

На ТОТ через нестачу поштальйонів затримки з виплатами для пенсіонерів

На тимчасово окупованих територіях в усіх галузях фіксується дефіцит кадрів через відмову населення працювати на ворога.

Поки росіяни створюють паралельний світ у своїй пропаганді про «відновлення життя» на ТОТ — реальність зовсім інша.

Окупанти так і не змогли налагодити базові процеси. Через виїзд людей і небажання співпрацювати з ворогом, навіть доставка пенсій стала проблемою.

Центр національного спротиву закликає: долучайтесь до Руху опору https://tinyurl.com/opirUA — разом ми сильніші Повідомляйте про окупантів та зрадників — анонімно та безпечно через чат-бот https://t.me/official_sprotyv_bot

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7117

Новости портала «Весь Харьков»

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