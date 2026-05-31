Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:38
Просмотров: 19

На ТОТ Херсонщини російська адміністрація продовжує цинічно експлуатувати школярів

На ТОТ Херсонщини російська адміністрація продовжує цинічно експлуатувати школярів

За даними Центру національного спротиву, у селі Володимирівка загарбники відкрили черговий пам’ятник до «80-річчя побєди», будівництво якого повністю переклали на плечі місцевих учителів та учнів.

Головні інструменти мілітаризації дітей у регіоні:

● Школярів масово залучали до фізичних робіт з облаштування меморіалу під виглядом «патріотичних суботників».

● Паралельно в класах запровадили тематичні уроки, де сучасних російських окупантів намагаються прирівняти до «визволителів» минулого.

● Дітям системно викривлюють реальність, навішуючи на Україну таврові ярлики, щоб закласти ворожість до власної батьківщини ще зі школи.

кремль остаточно перетворив заклади освіти на центри виховання лояльного до москви мобілізаційного резерву.

▶ ️Детальніше про ситуацію на Херсонщині – на сайті ЦНС (https://sprotyv.org.ua/okupanty-buduiut-pamiat-pro-pobedu-za-rakhunok-ukrainskykh-ditei/)

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/8588

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«Уцілілий» по-закарпатськи: киянин рятувався від ведмедиці на дереві під час спроби незаконно перетнути кордон (ВІДЕО)
Сегодня 10:26    45
Дивідендна посуха: санкції та ставки знекровили російський бізнес
Сегодня 10:14    59
Фальшивий антиколоніалізм
Сегодня 09:56    66
Уряд розпочав реформу Держпраці: службі змінюють функції та повноваження
Сегодня 09:44    69
россияне в ловушке ожидания
Сегодня 09:32    83
Харківщина 31 травня
Сегодня 08:56    80
Ворог продовжує зазнавати втрат на Курському та Північно-Слобожанському напрямках (ВІДЕО)
Сегодня 08:54    74
Канадская компания Roshel сообщила, что уже поставила Украине более 2500 бронемашин семейства Senator
Сегодня 08:47    77
На Хмельниччині викрили посадовця, який давав знижки на крадений дизель
Сегодня 08:39    91
Збито/подавлено 212 ворожих БПЛА
Сегодня 08:37    108
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 