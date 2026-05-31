За даними Центру національного спротиву, у селі Володимирівка загарбники відкрили черговий пам’ятник до «80-річчя побєди», будівництво якого повністю переклали на плечі місцевих учителів та учнів.

Головні інструменти мілітаризації дітей у регіоні:

● Школярів масово залучали до фізичних робіт з облаштування меморіалу під виглядом «патріотичних суботників».

● Паралельно в класах запровадили тематичні уроки, де сучасних російських окупантів намагаються прирівняти до «визволителів» минулого.

● Дітям системно викривлюють реальність, навішуючи на Україну таврові ярлики, щоб закласти ворожість до власної батьківщини ще зі школи.

кремль остаточно перетворив заклади освіти на центри виховання лояльного до москви мобілізаційного резерву.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/8588

