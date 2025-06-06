На ТОТ Луганщини тисячі людей без жодної надії на медичний захист
У селі Новоолександрівка на тимчасово окупованій Луганщині на тисячу мешканців — жодного лікаря чи фельдшера. Люди чекають тижнями навіть на елементарну допомогу.
Окупанти хизуються виїзними «бригадами», які приїздять раз на кілька тижнів. Це — вся їхня «медицина».
кремль намагається заткнути кадрові дірки «земськими лікарями» з глибинки рф. Але серед них — лише студенти без досвіду.
У результаті — жодного нагляду, жодних ліків, жодної діагностики.
Центр національного спротиву фіксує ці злочини та закликає міжнародну спільноту посилити тиск на агресора.
Повідомляй про ворога на наш анонімний чат-бот https://t.me/official_sprotyv_bot. Долучайся до Руху опору https://tinyurl.com/opirUA — твій голос має значення!
Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7070