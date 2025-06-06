У селі Новоолександрівка на тимчасово окупованій Луганщині на тисячу мешканців — жодного лікаря чи фельдшера. Люди чекають тижнями навіть на елементарну допомогу.

Окупанти хизуються виїзними «бригадами», які приїздять раз на кілька тижнів. Це — вся їхня «медицина».

кремль намагається заткнути кадрові дірки «земськими лікарями» з глибинки рф. Але серед них — лише студенти без досвіду.

У результаті — жодного нагляду, жодних ліків, жодної діагностики.

Центр національного спротиву фіксує ці злочини та закликає міжнародну спільноту посилити тиск на агресора.

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Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7070

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