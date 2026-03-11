На ТОТ Луганської та Донецької областей спалах наркотичної залежності серед молоді 14-18 років. Джерела ЦНС повідомляють, що у лютому 2026 року окупаційна адміністрація Донеччини розіслала коледжам і технікумам телефонограму про участь в операції «Чистое поколение – 2026». Формально — боротьба з наркоманією серед молоді. Фактично — виконання федерального плану та підготовка звітів для москви.

Навчальним закладам наказано проводити збори, лекції та зустрічі з батьками, після чого надсилати фотозвіти про «проведену роботу». Жодних реальних інструментів боротьби з наркотиками їм не надають. У підсумку відповідальність перекладають на студентів, батьків і педагогів, тоді як канали наркоторгівлі та причетні до них структури залишаються поза увагою.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/8337

