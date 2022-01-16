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На трамвайной остановке возле «Французского бульвара» умер неизвестный мужчина
Сегодня, 16 января, днем на трамвайной остановке возле торгово-развлекательного центра «Французский бульвар» умер мужчина.
Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.Там же опубликовано фото с места происшествия.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, признаков насильственной смерти на теле умершего не обнаружено. Информация зарегистрирована в Личность умершего устанавливается. Едином учете заявлений и уведомлений.
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