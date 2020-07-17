На трасі «Київ-Чоп» затримали мікроавтобус з нелегальними мігрантами (ВІДЕО)

Транспортний засіб, яким громадянин України віз сімох шріланкійців без документів, зупинили сьогодні після 7 ранку в Ужгородському районі Закарпаття.

Затримання відбулося в районі н. п. Нижнє Солотвино в рамках спільних профілактичних заходів з протидії незаконній міграції.

Ці заходи проводили офіцери оперативно-розшукових підрозділів Західного регіонального управління Держприкордонслужби, та за їх інформацією, спільно з військовослужбовцями Чопського прикордонного загону та представниками управління патрульної поліції в Закарпатській області.

Як з’ясувалося, громадяни Шрі-Ланки планували незаконно потрапити до країн Європейського Союзу.

Прикордонники також направили до ГУНП в Закарпатській області повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Источник: dpsu.gov.ua

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