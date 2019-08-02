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На трассе Киев-Харьков из фуры вылился клей (ФОТО)

На трассе Киев-Харьков из фуры вылился клей (ФОТО)

В Великобагачанском районе Полтавщины, на автодороге Киев-Харьков произошло ДТП с грузовиком DAF и автомобилем Chery Tiggo.

Как сообщил пресс-офицер ГУ Нацполиции Полтавской области Юрий Сулаев, к счастью, без пострадавших, но произошла утечка клея, который перевозил грузовик.

Сейчас спасатели и дорожники принимают меры по недопущению загрязнения проезжей части. Примите во внимание эту информацию, если двигаетесь или собираетесь в поездку по этой дороге, - говорится в сообщении.

Источник: sq.com.ua

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Темы: дтп, харьков

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