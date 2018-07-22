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На трассе Киев-Харьков в результате ДТП погибли два человека, один из них - ребенок

На трассе Киев-Харьков в результате ДТП погибли два человека, один из них - ребенок

На трассе Киев - Харьков произошло смертельное ДТП. 

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Фейсбук.

В результате ДТП два пассажира легкового авто погибли на месте. Один из погибших - ребенок.

«На 74 км трассы, в сторону Харькова, водитель автомобиля Ford, на высокой скорости " влетел" в припаркованную фуру», - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают скорая помощь и патрульная полиция.

Агентство Телевидения Новости

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