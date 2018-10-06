На трассе под Харьковом в результате ДТП погиб 37-летний водитель "Ауди"

5 октября в 14.23 на 80-м километре автодороги «Харьков-Ахтырка» в результате ДТП произошло ДТП со смертельным исходом.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, 37-летний водитель автомобиля "Ауди" не выбрал безопасную скорость движения и вылетел в кювет, где его авто перевернулось.

В результате аварии мужчина погиб.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Информация внесена Единого реестра досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Агентство Телевидения Новости