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На трассе под Харьковом в результате ДТП погиб 37-летний водитель "Ауди"

На трассе под Харьковом в результате ДТП погиб 37-летний водитель Ауди

5 октября в 14.23 на 80-м километре автодороги «Харьков-Ахтырка» в результате ДТП произошло ДТП со смертельным исходом.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, 37-летний водитель автомобиля "Ауди" не выбрал безопасную скорость движения и вылетел в кювет, где его авто перевернулось. 

В результате аварии мужчина погиб.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП. 

Информация внесена Единого реестра досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп, смерть

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