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На трассе в Полтавской области харьковчанин насмерть сбил женщину-пешехода

На трассе в Полтавской области харьковчанин насмерть сбил женщину-пешехода

25 октября, около 18:30 на 161 км автотрассы Киев-Харьков, в районе села Большая Круча автомобиль «Шкода» сбил 62-летнюю женщину-пешехода.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Полтавской области, в результате ДТП от полученных травм женщина погибла на месте.

По информации правоохранителей, данным автомобилем  управлял 34-летний житель Харькова.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп, смерть

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