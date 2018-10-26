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На трассе в Полтавской области харьковчанин насмерть сбил женщину-пешехода
25 октября, около 18:30 на 161 км автотрассы Киев-Харьков, в районе села Большая Круча автомобиль «Шкода» сбил 62-летнюю женщину-пешехода.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Полтавской области, в результате ДТП от полученных травм женщина погибла на месте.
По информации правоохранителей, данным автомобилем управлял 34-летний житель Харькова.
Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.
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