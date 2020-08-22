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На трассе загорелся автомобиль, груженный углем

На трассе загорелся автомобиль, груженный углем

Сообщение о том, что в селе Лиман на автотрассе "Змиев-Балаклея" горит автомобиль, поступило в полицию 21 августа около 19:30 из службы "102".

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, при выезде на место происшествия правоохранители выяснили, что водитель транспортного средства "Mercedes-Benz Sprinter" в селе Вербовка Балаклейского района загрузился древесным углем и направлялся в город Запорожье. Вблизи села Лиман по неизвестным причинам произошло возгорание груза.

Пожар ликвидировали сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Змиевского отдела полиции. Причина возгорания и материальный ущерб устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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