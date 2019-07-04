На Валентиновской детскую площадку завалили деревьями

Так детская площадка по улице Валентиновской, 18 выглядела течение последних суток. Гора стволов и ветвей совсем не красит детскую площадку, а еще хуже то, что она может быть опасной для детей, говорят местные.

Анна Володимирова, пенсионерка

Понятно, что я отрицательно отношусь к этому. Понимаете, дети гуляют, хотелось бы, чтобы для детей безопасность была. Ну вот, лежат, ребенок полезет на эти деревья, они ж уже срубленные, могут покатиться, и ребенок может пораниться

Есть у местных претензии и к тому, как проходила сама вырубка: они говорят, что никаких мер безопасности во время сноса деревьев рабочие не предпринимали, поэтому падало все буквально на головы прохожим.

Андрей Листопад, студент

Не знаю, кому оно мешало, но когда я тут проходил, обрезали, оно падало, не было огорожено никак. Я проходил оно прямо передо мной упало, дети бегали - никто даже не кричал, мол, отойдите.

Правда люди соглашаются, что дерево, которое здесь стоит, все же стоило срубить, ведь оно уже совсем сгнило.

Семен Вороной, учитель

Треба ще трохи почистити, десь якось поприбирати, тому що, от кажуть - гарне дерево. А можна підійти і подивитись - всередині пусто. Тобто трухле. Реально могло впасти, дереву 50 років

Однако даже те, кто вырубке только радуются, добавляют - это не единственное место, где деревья надо было бы поспиливать. Ведь, как уже традиционно сложилось в Харькове, те деревья, которые следовало бы убрать, стоят, а потом падают на головы во время непогоды.

Александра Дегтярева, пенсионерка

У нас упало дерево. Сюда. Хорошо, никого не травмировало, только скамейку и деревья поломало. А так же кора падает. Сейчас кора падает - а потом начнут ветки падать. Мы б хотели, чтобы у нас начали. Это мое мнение, но и она не против. Потому как опасно у нас, очень опасно для жизни - эти деревья.

Однако в местном участке "Жилкомсервиса" со всеми обвинениями не согласны - говорят, что делали все по технике безопасности, а не убрали сразу, так как дерево было слишком большим.

Татьяна Шелепина, начальник участка № 35

Неправда, когда пилили деревья, они были огорожены, сегодня их просто убирают и все. Их только вчера спилили, вот это, вы имеете в виду иву большую, дерево очень огромное было, его вчера пилили, его пилили часа два, наверное, потому как оно очень большое было. А сегодня его уже вывезли.

Только ближе к обеду коммунальные работники убрали ветки и листья и понемногу начали вывозить большие стволы.

Они обещают убрать площадку ближе к вечеру.

Агентство Телевидения Новости