Сегодня 09:59
На Вінниччині прикордонники зірвали нічний «круїз» до Молдови на матрацах (ВІДЕО)

Нічний Дністер, надувні матраци і великі плани на «подорож» до сусідньої країни. Такий нехитрий сценарій вигадала компанія чоловіків, які вирішили дістатися до Молдови поза пунктами пропуску. Втім, реалізувати задум їм завадили прикордонники Могилів-Подільського загону, які своєчасно викрили та припинили спробу незаконного перетинання держрубежу.

Порушниками виявилися троє жителів Вінниччини та Харківщини віком від 25 до 34 років. Як з’ясувалося, до своєї мандрівки вони готувалися завчасно: спершу всі зібралися у Вінниці, а вже звідти, оминаючи блокпости, об’їзними шляхами вирушили до прикордоння. Завершальний етап маршруту мав проходити водою – через Дністер. Для цього чоловіки підготували надувні матраци та рятувальні жилети. Проте, нічна річка, прохолодна погода та течія – не найкращі союзники для подібних експериментів, тож ризикували чоловіки не лише відповідальністю перед законом, а й власним здоров’ям і життям.

Прикордонний наряд відреагував на підозрілу активність на воді. Для перехоплення правопорушників військовослужбовці вийшли на катері та затримали «мандрівників» безпосередньо під час їхнього запливу. Чоловіків притягнуто до адміністративної відповідальності.

Джерело: dpsu.gov.ua

