На водохранилище под Харьковом утонул мужчина

1 июня в 19:35 спасателям поступило сообщение о том, что на Слатинском водохранилище «Гремучий Ключ» Дергачевского района во время ныряния исчез под водой молодой человек, 1995 года рождения. Все попытки его найти оказались напрасными.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, на следующий день, 2 июня, на место происшествия прибыли водолазы ГСЧС.

Они обследовали место и обнаружили тело мужчины на дне пруда. Его подняли на берег. Сейчас продолжаются следственные действия.

Как отмечают в ГСЧС, за последнюю неделю это не единственный трагический случай гибели людей на водоемах на территории Дергачевщины.

Так, 31 мая на местном пруду в селе Большие Проходы обнаружили тело погибшего мужчины, 1958 года рождения.

Как правило, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами, отметили спасатели, добавив, что обычно это - купание в не оборудованных для этого местах, переоценка собственных возможностей и пребывания в состоянии алкогольного опьянения.

Агентство Телевидения Новости