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На Волчанской трассе перевернулся автомобиль: водитель погиб, пассажир в больнице

На Волчанской трассе перевернулся автомобиль: водитель погиб, пассажир в больнице

Сегодня около 04:00 на 19 км автодороги Харьков-Волчанск вылетел с трассы и перевернулся автомобиль КІА К5: девушка-водитель погибла.

По данным отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, машина двигалась в направлении Харькова. 30-летняя женщина-водитель не справилась с управлением: автомобиль съехал в кювет, перевернулся и врезался в дерево. Женщина от полученных травм скончалась на месте, ее пассажир, 38-летний мужчина, был доставлен в больницу.

Информация внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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