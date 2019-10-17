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На восстановление Нотр-Дама уже собрали почти миллиард евро

На восстановление Нотр-Дама уже собрали почти миллиард евро

За шесть месяцев после масштабного пожара в соборе Парижской богоматери 922 млн евро уже выделены или будут профинансированы позже в процессе реконструкции культурного и духовного памятника Франции.

Об этом заявил министр культуры Франции Франк Ристер, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Еще рано говорить, достаточно ли будет этой суммы. Правительство несет за это ответственность. Мы не оставим Нотр-Дам в беде", - заверил министр.

Он уточнил, что на сегодняшний день речь идет о сумме 922 млн евро.

Во Франции сейчас нет консенсуса относительно вида собора после реконструкции.

Планируется, что Парижская Богоматерь будет восстановлена ​​за пять лет.

Как сообщал Укринформ, 15 апреля на крыше Нотр-Дама произошел масштабный пожар. В результате был уничтожен шпиль собора. В то же время многие культурные, исторические и духовные памятники удалось спасти.

Сбор средств на восстановление Парижской богоматери проходит на уровне общенациональной и международной кампании. Некоторые богатые французские семьи и крупнейшие компании обязались выделить сотни миллионов евро на реконструкцию.

Источник: ukrinform.ru

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