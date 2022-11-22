На всех оккупированных территориях рф совершались военные преступления

Существует множество свидетельств того, что российские оккупационные войска совершают систематические военные преступления в каждом регионе Украины, который находится под их контролем. Об этом заявила посол США по особым поручениям в области глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак.

Также она уточнила, что к этим военным преступлениям относятся преднамеренные и неизбирательные нападения на гражданское население и элементы гражданской инфраструктуры, жестокое обращение с гражданскими и военнопленными и попытки скрыть эти преступления, информация о казнях, пытках и сексуальном насилии.

«Есть убедительные свидетельства о физическом и психологическом насилии, в том числе казни без суда в рамках операций, а также о насильственном перемещении и депортации, в том числе тысяч украинских детей, которые были похищены и насильно усыновлены семьями в России», – подчеркнула представитель Госдепа.

Кроме того, Бет Ван Шаак сделала акцент на построенной Россией «большой транснациональной инфраструктуре фильтрационных операций, которым сейчас подвергнуты тысячи граждан Украины», что является нарушением международного права.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11208

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