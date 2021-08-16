На выходных на Харьковщине случилось несколько ДТП: подробности аварий

Накануне в Чугуевском районе произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, водитель легковушки ВАЗ не справился с управлением и слетел в реку. Водителю удалось самостоятельно выбраться из утопленной машины, а вот тело 32-летнего пассажира уже пришлось доставать спасателям.

Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГСЧС в Харьк.обл.

Прибувши на місце виклику, рятувальники спочатку за допомогою лебідки підтягнули автомобіль ближче до берега. Після того, як сам автомобіль уже показався над дзеркалом води річки, рятувальники через бокове скло витягли тіло загиблого та передали для проведення слідчо-оперативних дій працівникам поліції

Также дорожно-транспортное происшествие с участием трёх авто произошло уже в Харькове. На улице Мироносицкой столкнулись Skoda, KIA и Volkswagen. К месту приехали медики, которые осмотрели всех участников происшествия. В результате водителя Skoda с различными травмами пришлось госпитализировать, для других все обошлось испугом.

Галина Салдан, заместитель директора Центра экстренной медпомощи

Потерпілий був з діагнозом транспортований у лікарню швидкої допомоги. З діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій грудної клітини і садна кінцівок

Все события этих приключений расследуют следователи.

Также полиция устанавливает обстоятельства автоаварии, которая произошла на перекрестке Бурсацкого спуска и улицы Клочковской. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как Ford врезается в машину дежурной части полиции. Служебное авто двигалось со включенными спецсигналами. На место происшествия приехала карета скорой помощи, при осмотре медики выяснили, что два правоохранителя получили различные травмы, их срочно госпитализировали.

Галина Салдан, заместитель директора Центра экстренной медпомощи

Водій одного з автомобілей з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, садна скроні зліва, тупа травма грудної клітини. І також пасажир цього автомобіля, мужчина 35-років, з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, тупа травма грудної клітини, забій лобної частини голови зліва.

А уже сегодня в Индустриальном районе микроавтобус насмерть сбил 36-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Как стало известно впоследствии, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, пострадавшая скончалась на месте. Полиция уже начала расследовать это дело.

Также сегодня стало известно о новых деталях автоаварии на проспекте Науки, где дорогу не поделили дорогу ГАЗ и BMW. На месте патрульные составили административный протокол на водителя первой машины, что вызвало волну возмущения в сети в сторону правоохранителей и молодого человека с BMW, который оказался сыном бизнесмена.

Поэтому полиция обнародовала сообщение, что инспекторы исследовали записи видеонаблюдения и обнаружили, что водитель BMW тоже нарушал правила дорожного движения. И ему также выписали штраф.

В общем, за прошедшие выходные патрульные зафиксировали 53 дорожно-транспортных происшествий, из которых 5 - с травмированными.

Агентство Телевидения Новости