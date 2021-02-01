На выходных в Харькове произошло два крупных пожара - на проспекте Героев Сталинграда и в Основянском районе

На проспекте Героев Сталинграда в воскресенье произошел пожар в одной из многоэтажек. Наталья, жительница дома напротив, говорит, что пожар увидела из окна собственной квартиры.

Наталья, местная жительница:

На всю комнату пламя было, пожарные приехали, быстро приехали, лестница доставала. Я услышала треск стекол и как они начали падать с высоты. Посмотрела, и как раз пламя напротив моей квартиры.

Прибыв на место, пожарные увидели, что пламя занялось в одной из квартир на девятом этаже. Огонь охватил домашние вещи и начал быстро распространяться дальше. Жители девятого этажа успели самостоятельно покинуть свои квартиры, а вот людей с восьмого из-за сильного задымления пришлось эвакуировать спасателям. Владелец квартиры, в которой случился пожар - погиб, а причиной возгорания пламени, по мнению экспертов, стало неосторожное обращение с огнем.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС Харьковской области:

На місце події було відправлено наші підрозділи. Було 4 автомобіля на автоцистернах, одне відділення аварійно-рятувальне. Також одна автодрабина. Площа пожежі складала близько 20 кв.м. При проведені гасіння пожежі була одночасно проведена і евакуація людей з 8 поверху.

А вот пожар, который также произошел на выходных в Основянском районе города, полностью уничтожила маршрутный автобус "Богдан". Во время пожара в нем находился только водитель, мужчина успел вовремя покинуть автобус. За полчаса пожарным удалось побороть пламя. Причиной этого пожара стало короткое замыкание.

Агентство Телевидения Новости