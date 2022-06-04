На вулиці Гольдбергівській автівка вилетіла на тротуар та перекинулась: загинув пішохід

Поліція розслідує обставини смертельної аварії в Основ’янському районі Харкова: внаслідок зіткнення двох транспортних засобів одна людина загинула та ще одна отримала тілесні ушкодження.

Напередодні близько 16:30 на перехресті вулиць Гольдбергівська та Греківська зіткнулися автомобіль Suzuki Grand Vitara (водію 38 років), який перетинав перехрестя, та Kia Rio (водію 24 роки), який рухався головною дорогою зі сторони проспекту Гагаріна в напрямку вулиці Москалівської.

Внаслідок зіткнення автомобіль Kia Rio в некерованому стані наїхав на бордюрний камінь і дерева та збив 51-річного пішохода, який перебував на тротуарі. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Також травми отримала 25-річна пасажирка Kia Rio. Її з численними тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Агентство Телевидения Новости