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«На учениях мы ничего не делали, только выпивали» — очередные откровения военнослужащих рф

«На учениях мы ничего не делали, только выпивали» — очередные откровения военнослужащих рф

По информации ИС, чмобики, пребывающие в Харьковской области, рассказывают родным о том, что они несут большие потери, часть из которых обусловлена тем, что они фактически не обучены.

Многие подрываются на собственных растяжках, Чтобы хоть как-то обучить прибывших из Оренбурга чмобиков, на позиции приглашали «специалистов» из ЧВК «Вагнер», которые брали с каждого за курс молодого бойца по 500 рублей за занятие.

«Добровольцев» отправляют на 10-дневный курс обучения, после чего «бросают на штурм». А тем контрактникам, у которых окончилось действие контракта, отказываются его разрывать и продляют принудительно, оставляя на позициях.

#перехват #армия_рф

Джерело: https://t.me/infosprotyv/8763

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