На улице Беркоса насмерть сбит пешеход

Накануне в 19:46 на улице Беркоса, 9/1А автомобиль Opel Vectra сбил вышедшего на проезжую часть мужчину: от полученных травм пострадавший скончался на месте.

Об аварии сообщается в оперативной сводке ХОГА. По предварительной информации, пешеход пытался перейти дорогу в неустановленном месте. Личность погибшего установлена, мужчине 51 год.

Была ли у 27-летнего водителя авто возможность избежать наезда на пешехода – устанавливают правоохранители.

Агентство Телевидения Новости