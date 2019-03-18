На улице Полевой сошедший с рельсов трамвай протаранил гараж

Сегодня на улице Полевой в Харькове трамвай сошел с рельсов и въехал в частный гараж.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Как сообщило в Фейсбук ГС"Укртрансбезпека" в Харьковской области, трамвай принадлежит КП "Салтовское трамвайное депо".

В момент ДТП трамвай был без пассажиров.

"Жители и гости Харькова, будьте бдительны, "безопасные" трамваи уже наносят ущерб частной собственности!", - прокомментировали ДТП в службе.

Агентство Телевидения Новости