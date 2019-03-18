Сегодня 16:48
Просмотров: 187
На улице Полевой сошедший с рельсов трамвай протаранил гараж
Сегодня на улице Полевой в Харькове трамвай сошел с рельсов и въехал в частный гараж.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Как сообщило в Фейсбук ГС"Укртрансбезпека" в Харьковской области, трамвай принадлежит КП "Салтовское трамвайное депо".
В момент ДТП трамвай был без пассажиров.
"Жители и гости Харькова, будьте бдительны, "безопасные" трамваи уже наносят ущерб частной собственности!", - прокомментировали ДТП в службе.
Темы: дтп
Загрузка...