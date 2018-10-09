На улице Шевченко горела хозпостройка (видео)

На улице Шевченко загорелась хозяйственная постройка.

Как сообщил помощник начальника ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин, сегодня, 9 октября, в 11-19 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Шевченко в Харькове.

На вызов прибыло 2 отделения спасателей.

Пожарные установили, что горит одноэтажная хозяйственная постройка.

Площадь возгорания составила 20 кв.м.

В 11-32 спасатели пожар локализовали, в 12-02 окончательно его ликвидировали.

Пользователи соцсетей опубликовали видео пожара.





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