Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:24
Просмотров: 79

На улице Шевченко горела хозпостройка (видео)

На улице Шевченко горела хозпостройка (видео)

На улице Шевченко загорелась хозяйственная постройка.

Как сообщил помощник начальника ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин, сегодня, 9 октября, в 11-19 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Шевченко в Харькове.

На вызов прибыло 2 отделения спасателей.

Пожарные установили, что горит одноэтажная хозяйственная постройка.

Площадь возгорания составила 20 кв.м.

В 11-32 спасатели пожар локализовали, в 12-02 окончательно его ликвидировали.

Пользователи соцсетей опубликовали видео пожара.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: пожар

Читайте ещё:

В Индустриальном районе при пожаре в пятиэтажке пострадала женщина
Сегодня 11:28    75
Ориентировочно на складах Минобороны в Черниговской области находится 88 тысяч тонн боеприпасов - ГСЧС
Сегодня 10:47    125
На Черниговщине горят склады ВСУ с ракетами
Сегодня 10:14    172
В Харькове горел Центр репродуктивной медицины
08.10.2018 18:46    385
В Черкассах горел зоопарк: часть птиц выпустили на волю
07.10.2018 17:54    234
С начала года на Харьковщине в результате пожаров погибло более 100 человек, - ГСЧС Украины
07.10.2018 12:28    112
В Волчанске из горящего дома пожарные спасли мать и сына
07.10.2018 10:34    120
На Дергачевщине сгорела баня (фото)
05.10.2018 13:02    171
Под Харьковом произошел пожар в частном домовладении
04.10.2018 15:15    156
В Харьковском районе при пожаре в гараже сгорел автомобиль
03.10.2018 16:24    169
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 