На улице Шевченко ночью сгорел дом: подробности

Вот это пламя не на шутку испугало семью Диденко, живущих по соседству с заброшенным зданием по адресу: улица Шевченко, 260. Ночью они проснулись и в окно увидели, как рядом бушует огонь.

Василий Диденко, очевидец

Здесь такое пламя, я испугался, думал, что у меня что-то горит – у меня гаражи здесь рядом, и треск большой, шифер горел и шифер трескался, как салют был – во все стороны разлетался. Пламя моментально быстро начало гореть с этой стороны, и ветра как будто не было, но полздания, крыша почти вся сгорела.

Это здание пустовало уже много лет. Раньше здесь были бараки предприятия. Мужчина говорит, что помещение уже длительное время пытаются продать.

Василий Диденко, очевидец

Потом в одно время приехали покупатели, такие солидные люди, ходили, смотрели, но не знаю, купили они или нет – я думаю, это уже второй раз продается. Потому что номер, где на рекламе, где продается. Они может, хотели перепродать – дешевле купили. Раньше оно охранялось, два сторожа здесь, они менялись постоянно. А потом сняли охрану.

В главное управление ГСЧС поступали звонки, как от тех, кто проезжал мимо, так и от соседей. На месте работало около полусотни чрезвычайников и правоохранители. Пожар ликвидировали около пяти часов, а полностью потушили уже в полдень.

Игорь Лупандин, пом. начальника ГУ ГСЧС в Хар. обл.

В определенных местах там отсутствовала электропроводка, подключение к электропитанию. А площадь почему пожара, потому что внутренние перегородки перекрытия - они были деревянные с пустотами. До приезда где-то через 7 минут, когда наши прибыли к месту ликвидации этого пожара, была площадь 800 кв. м. Предварительная причина – это занос открытого источника огня неизвестным лицом.

А неподалеку отсюда, на улице Академика Павлова, у дома 140-А помощь пожарных понадобилась владельцу внедорожника, который загорелся прямо на ходу, именно: выезжал с парковки. В ГСЧС рассказывают, что загорелся Volkswagen. Водитель авто не пострадал и за медицинской помощью не обращался.

Игорь Лупандин, пом. начальника ГУ ГСЧС в Хар. обл.

В 14 часов, через где-то минут 20 пожар уже полностью был ликвидирован. Площадь пожара составила около 3-х кв. м. Очаг пожара находился в моторном отсеке. По предварительным данным, во время движения произошло загорание в моторном отсеке.

Специалист отмечает, что предварительно причина возгорания может быть в неисправности топливной системы или электропроводки. В таких случаях ответственность лежит на водителях.

Агентство Телевидения Новости