Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 21:08
Просмотров: 162

На улице Шевченко пьяный водитель выехал на «встречку» и устроил ДТП

На улице Шевченко пьяный водитель выехал на «встречку» и устроил ДТП

Сегодня около 17:00 на улице Шевченко, 198, автомобиль Renault Duster выехал на полосу встречного движения и врезался в Skoda Fabia.

Видео момента столкновения и фото последствий ДТП были опубликованы в соцсетях.  

Как сообщили в пресс-службе УПП Харьковской области, медпомощь участникам аварии не требовалась.

Во время оформления ДТП патрульные заметили у водителя Renault признаки алкогольного опьянения. Результат теста на «драгере» - 1,57 промилле.

На водителя Renault были составлены протоколы по ст.124 и ст.130 КУоАП.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Автомобильный Харьков (@cto_kharkov)

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: дтп

Читайте ещё:

Перебегал дорогу в неустановленном месте: на Салтовке мужчина попал под колеса легковушки
Сегодня 19:20    203
На проспекте Юбилейном сбит пешеход
Сегодня 11:10    214
Смертельное ДТП в Чугуевском районе: машина переехала лежавшую на дороге женщину
24.01.2021 11:23    543
Столкновение ВАЗ и Chevrolet на Ощепкова: один пострадавший
23.01.2021 19:05    230
На Гагарина иномарка врезалась в забор
23.01.2021 14:53    318
На Полтавском Шляхе трамвай врезался в микроавтобус
23.01.2021 14:41    302
ДТП на улице Тюринской: Daewoo выбросило на тротуар
23.01.2021 14:27    317
В ДТП под Чугуевом погибла девушка
22.01.2021 23:20    268
На Холодной Горе сбита женщина
22.01.2021 23:02    232
На Салтовке у грузовика отвалилась кабина
22.01.2021 08:38    269
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 