Сегодня 21:08
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На улице Шевченко пьяный водитель выехал на «встречку» и устроил ДТП
Сегодня около 17:00 на улице Шевченко, 198, автомобиль Renault Duster выехал на полосу встречного движения и врезался в Skoda Fabia.
Видео момента столкновения и фото последствий ДТП были опубликованы в соцсетях.
Как сообщили в пресс-службе УПП Харьковской области, медпомощь участникам аварии не требовалась.
Во время оформления ДТП патрульные заметили у водителя Renault признаки алкогольного опьянения. Результат теста на «драгере» - 1,57 промилле.
На водителя Renault были составлены протоколы по ст.124 и ст.130 КУоАП.
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Публикация от Автомобильный Харьков (@cto_kharkov)
Темы: дтп
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