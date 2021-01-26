На улице Шевченко пьяный водитель выехал на «встречку» и устроил ДТП

Сегодня около 17:00 на улице Шевченко, 198, автомобиль Renault Duster выехал на полосу встречного движения и врезался в Skoda Fabia.

Видео момента столкновения и фото последствий ДТП были опубликованы в соцсетях.

Как сообщили в пресс-службе УПП Харьковской области, медпомощь участникам аварии не требовалась.

Во время оформления ДТП патрульные заметили у водителя Renault признаки алкогольного опьянения. Результат теста на «драгере» - 1,57 промилле.

На водителя Renault были составлены протоколы по ст.124 и ст.130 КУоАП.

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Публикация от Автомобильный Харьков (@cto_kharkov)

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