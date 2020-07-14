На улице Сумской вандалы сломали уличное пианино (ФОТО)

С 1 июля по всему Харькову начали устанавливать разрисованные фортепиано в рамках Kharkiv Music Fest.

Не прошло и двух недель, как неизвестные испортили инструмент, который находился под «Градусником» на улице Сумской. Организаторы ранее комментировали журналистам МГ «Объектив», что инструменты не охраняются и вся надежда на порядочность людей. Организаторы на месте происшествия прокомментировали, что пианино находится в неисправном состоянии и скорее всего придется его совсем убрать с этой локации.

«Мы его восстановим косметически, но играть оно уже не будет- поломали внутри. Разбили в субботу. На полицию надежды нет, постараемся получить записи ближайших камер», – прокомментировала PR-директор фестиваля Kharkiv Music Fest Ирина Пелипко.

Источник: objectiv.tv

Автор: Василиса Степаненко

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