Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:31
Просмотров: 100

На улице Сумской вандалы сломали уличное пианино (ФОТО)

На улице Сумской вандалы сломали уличное пианино (ФОТО)

С 1 июля по всему Харькову начали устанавливать разрисованные фортепиано в рамках Kharkiv Music Fest.

Не прошло и двух недель, как неизвестные испортили инструмент, который находился под «Градусником» на улице Сумской. Организаторы ранее комментировали журналистам МГ «Объектив», что инструменты не охраняются и вся надежда на порядочность людей. Организаторы на месте происшествия прокомментировали, что пианино находится в неисправном состоянии и скорее всего придется его совсем убрать с этой локации.

На улице Сумской вандалы сломали уличное пианино (ФОТО)

«Мы его восстановим косметически, но играть оно уже не будет- поломали внутри. Разбили в субботу. На полицию надежды нет, постараемся получить записи ближайших камер», – прокомментировала PR-директор фестиваля Kharkiv Music Fest Ирина Пелипко.

Источник: objectiv.tv

Автор: Василиса Степаненко

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: харьков

Читайте ещё:

В Мерефе отремонтируют 150 военных двигателей
Сегодня 08:07    42
Работники Панютинского вагонремзавода готовы перекрыть железную дорогу
Сегодня 07:13    87
В Харькове пройдет выставка Петриковской росписи
Сегодня 06:54    100
Движение по улице Гоголя запрещено до конца сентября. Трамвай №26 во вторник изменит маршрут
Сегодня 06:36    84
Коронавирус в Харькове: статистика на 13 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Сегодня 06:18    110
Стали известны подробности пожара в районе цирка (ВИДЕО)
13.07.2020 08:39    660
На Харківщині пройшла акція “Небо для всіх” (ФОТО)
13.07.2020 08:12    204
За сутки в Харьковской области сгорело 9,5 тысяч кв. м. природных территорий
13.07.2020 07:45    126
Turkish Airlines анонсировала возобновление полетов из Харькова
13.07.2020 07:18    155
Медики в Харькове спасли утопленника
13.07.2020 06:51    177
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 