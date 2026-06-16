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На узбережжі Чорного моря в Туреччині виявили бойовий безпілотник із боєприпасами

На узбережжі Чорного моря в Туреччині виявили бойовий безпілотник із боєприпасами

Його винесло на берег у провінції Бартин, пише (https://www.yenisafak.com/video-galeri/gundem/karadeniz-sahiline-siha-alarmi-muhimmat-yuklu-arac-boyle-goruntulendi-4832426) Yeni Şafak.

Інцидент стався на пляжі Каписую. Після повідомлення про знахідку поліція евакуювала з його території людей через ризик вибуху.

За даними силовиків, на борту дрона були боєприпаси військового призначення в активному стані.

На місце прибули сапери та військові, які оглянули апарат і готують контрольоване знешкодження. Походження безпілотника наразі з’ясовують.

▪️Після початку повномасштабної війни рф проти України в Чорному морі вже не раз фіксували дрейфуючі міни та дрони, які течіями виносило до узбережжя країн регіону.

Джерело: https://t.me/babel/85148

Новости портала «Весь Харьков»

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