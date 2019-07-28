На закарпатском округе, где победил Балога, начали пересчет голосов

В Закарпатской области окружная избирательная комиссия на одномандатном округе, где победил Виктор Балога, начала пересчет голосов

Об этом сообщает Гражданская сеть "ОПОРА" в facebook.

Отмечается, что окружная избирательная комиссия на одномандатном избирательном округе №69, где победил нардеп Виктор Балога, начала пересчет результатов голосования на внеочередных выборах в Раду.

Сообщается, что пересчет голосов на всех 133 участках мажоритарного округа начался в субботу, 27 июля, в 9:00.

"Процедура подсчета голосов продолжается, по состоянию на 12:00 длился пересчет на втором участке с 133", - отметили в "ОПОРЕ".

По данным подсчета 100% протоколов, на мажоритарном округе №69 в Закарпатской области победил народный депутат 8-го созыва Виктор Балога с результатом 35,81%. Он лишь на 800 голосов обошел своего основного конкурента, кандидата от "Слуги народа" Эдгара Токара, который получил поддержку 34,47% избирателей.

Источник: espreso.tv

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