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На Закарпатті прикордонники у взаємодії з румунськими колегами припинили спробу тютюнової контрабанди

На Закарпатті прикордонники у взаємодії з румунськими колегами припинили спробу тютюнової контрабанди

На Закарпатті спільними та скоординованими діями прикордонників України та Румунії було припинено спробу переміщення тютюнової контрабанди.

Військовослужбовці відділу «Ділове» Мукачівського загону, отримавши інформацію від румунських колег про виявлення ними неподалік від кордону пакунків з тютюном, негайно висунулись до місця ймовірного правопорушення.

У результаті пошукових заходів прикордонники помітили чотирьох осіб. Вони, ігноруючи законні вимоги наряду, намагались утекти, проте, після попереджувального пострілу, правопорушення припинили. Усі четверо затриманих виявилися жителями міста Рахів, двом з яких по 16 років, іншим 18 та 20 років.

На затриманих складено протоколи про вчинені ними адмінправопорушення, справи скеровано до суду.

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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