На Закарпатті прикордонники затримали групу нелегалів із Афганістану та Індії

Вчетверте за останні два місяці прикордонники Чопського загону затримали значну групу незаконних мігрантів з Південно-Східної Азії.

Припинити протиправні наміри іноземців вдалося завдяки налагодженій співпраці з європейськими колегами та швидким діям прикордонних нарядів.

За інформацією, попередньо наданою словацькими прикордонниками, сьогодні вранці патруль від відділення прикордонної служби «Новоселиця» виявив у лісі 8 іноземців, які рухалися в бік держрубежу, долаючи гори. Їх вдалося зупинити за 100 метрів від кордону. Семеро громадян Афганістану, серед яких двоє неповнолітніх, та один вихідець з Інді,ї намагались незаконно потрапити до сусідньої Словаччини в обхід пунктів пропуску.

З метою виявлення причетних до правопорушення, залучено офіцерів оперативно-розшукового відділу та наряди від сусідніх підрозділів. У взаємодії з працівниками Перечинського відділення Національної поліції також перекрито можливі напрямки руху транспортних засобів, які могли використовуватися для підвезення незаконних мігрантів.

Наразі оперативні та пошукові заходи продовжуються.

Источник: dpsu.gov.ua

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