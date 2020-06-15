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На Закарпатті прикордонники затримали групу нелегалів із Афганістану та Індії

На Закарпатті прикордонники затримали групу нелегалів із Афганістану та Індії

Вчетверте за останні два місяці прикордонники Чопського загону затримали значну групу незаконних мігрантів з Південно-Східної Азії.

Припинити протиправні наміри іноземців вдалося завдяки налагодженій співпраці з європейськими колегами та швидким діям прикордонних нарядів.

За інформацією, попередньо наданою словацькими прикордонниками, сьогодні вранці патруль від відділення прикордонної служби «Новоселиця» виявив у лісі 8 іноземців, які рухалися в бік держрубежу, долаючи гори. Їх вдалося зупинити за 100 метрів від кордону. Семеро громадян Афганістану, серед яких двоє неповнолітніх, та один вихідець з Інді,ї намагались незаконно потрапити до сусідньої Словаччини в обхід пунктів пропуску.

З метою виявлення причетних до правопорушення, залучено офіцерів оперативно-розшукового відділу та наряди від сусідніх підрозділів. У взаємодії з працівниками Перечинського відділення Національної поліції також перекрито можливі напрямки руху транспортних засобів, які могли використовуватися для підвезення незаконних мігрантів.

Наразі оперативні та пошукові заходи продовжуються.

Источник: dpsu.gov.ua

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