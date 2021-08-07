На Закарпатті затримали нелегалів, яких оперативники «вели» до українсько-словацького кордону від Львова (ВІДЕО)

Чотирьох іноземців та їх імовірного провідника правоохоронці затримали в рамках спільної прикордонної операції «Карпати – 2021».

Про підготовку до переміщення групи нелегалів з України в Словаччину дізналися оперативники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ». За їхніми даними, іноземців тримали у Львові, звідки автомобілем мали перевезти на Закарпаття.

Прикордонники організували низку контрольних заходів та взаємодію з патрульною поліцією. На місці ймовірного порушення кордону виставили додаткові наряди.

В результаті вжитих заходів опівночі на околиці закарпатського села Кострино, що у Великоберезнянському районі, правоохоронці зупинили легковик української реєстрації. За кермом автомобіля «Opel» перебував 28-річний громадянин Таджикистану, він перевозив чотирьох пасажирів без документів, які назвалися громадянами Узбекистану. Наразі іноземців затримали. Затримання провели військовослужбовці Чопського прикордонного загону спільно з оперативниками Західного регіонального управління Держприкордонслужби, бійцями мобільного загону «Дозор» і співробітниками Патрульної поліції та Міграційної поліції.

Наразі іноземців доставили у прикордонний підрозділ. Тривають заходи зі встановлення осіб пасажирів та обставин правопорушення. У діях водія вбачають ознаки правопорушення, передбаченого ч.1 ст.206 КУпАП «Незаконне перевезення іноземців та осіб без громадянства територією України» та ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Компетентними органами вирішується питання щодо початку кримінального провадження.

Источник: dpsu.gov.ua

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