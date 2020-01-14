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На Залютино в лесу нашли 50 больных попугаев

На Залютино в лесу нашли 50 больных попугаев

На Залютино в лесу нашли 50 попугаев, пораженных вирусом, сейчас птицы находятся под наблюдением харьковчанки. Об этом сообщили в сообществе Facebook "Порятунок тварин Харків". 

Сейчас все 50 попугаев находятся на передержке у харьковчанки. Как выяснилось, они все поражены хроническим вирусом. Птицам нужна передержка.

«Все попугайчики из этой находки заражены заболеванием «цирковирус» или PBFD. Вкратце: вирусное заболевание опасное ТОЛЬКО для попугаев, неизлечимое, которое влияет на оперенье: фоликулы поражены, перо становится ломким , выпадает. Иногда с капельками крови. Птица постоянно чешется, вид у птицы непрезентабельный. Это состояние влияет на общие функции организма: понижается иммунитет, птица вялая, нет аппетита. Есть два основных вида течения болезни: острое и хроническое. При остром смерть наступает быстро при хроническом птица может жить месяцы и годы и умереть от вторичной инфекции( так как понижен иммунитет и поражены внутренние органы)», — говорится в сообщении активистов.

Кроме того, у многих сильное переохлаждение, они не держат температуру тела, некоторые пробуют есть, но все зерна выплевывают, некоторые не хотят кушать вообще.


Агентство Телевидения Новости

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