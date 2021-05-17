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На Залютино, в Солоницевке и Подворках временно не будет воды

На Залютино, в Солоницевке и Подворках временно не будет воды

В части Холодногорского района, а также в микрорайоне «Мобиль», в поселках Солоницевка и Подворки с 8:00 19 мая до 12:00 20 мая будет прекращено водоснабжение. Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.

Временно будет прекращено водоснабжение:

 

-  в части Холодногорского района, ограниченной ул. Залютинской, пер. Залютинским, въездом Залютинским, ул. Юннатов, пер. 2-м Игоря Муратова, ул. Золочевской, ул. Нарвской;

 

- пос. Мобиль, пос. Солоницевка, пос. Подворки.

 

Со списком адресов можно ознакомиться здесь.

 

Телефон для справок: 15-33.

Агентство Телевидения Новости

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