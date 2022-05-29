На Запоріжжі починають роздавати російські паспорти

Росія збирається направити до Запорізької області виїзні бригади співробітників свого МВС для роздачі паспортів РФ.

Джерело: ТАСС

Дослівно: "Виїзні бригади співробітників МВС Росії можуть організувати в Запорізькій області для прийому документів на отримання паспорта РФ. Опрацьовуються варіанти організації процесу".

Деталі: Про це повідомив член так званої "головної ради військово-цивільної адміністрації Запорізької області" Володимир Рогов.

Передісторія:

25 травня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений прийом у громадянство Росії мешканців окупованих територій Херсонської та Запорізької областей України.

Окупаційна влада заявила, що всі жителі Херсонської області матимуть право на отримання російського громадянства, також на окупованій території збираються повернути герб часів Російської імперії.

В Україні вважають указ Путіна про російські паспорти "нікчемним".

25 травня російські загарбники повідомили місцевим жителям Маріуполя про те, що вони можуть отримати громадянство Росії без отримання проміжного громадянства так званої "ДНР".

Голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Андрій Клішас заявив, що право вирішувати, чи жити далі з Росією, мають мешканці всіх захоплених РФ українських територій, а не лише ті, хто живе на Донбасі.

Источник: pravda.com.ua

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