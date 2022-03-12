Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:04
Просмотров: 113

На Запоріжжі ворожий танк розчавив автомобіль з цивільними громадянами (відео)

На Запоріжжі ворожий танк розчавив автомобіль з цивільними громадянами (відео)

Транспортний засіб зупинився на узбіччі дороги між селами Оріхівського району. Російські воєнні злочинці танком переїхали «Таврію». Внаслідок загинули двоє дорослих чоловіків, а неповнолітній хлопчик згорів в палаючій автівці, повідомляє поліція Запорізької області

6 березня на автодорозі між селами Нестерянка та Мирне Оріхівського району Запорізької області, російський військовий танк переїхав автомобіль «Таврія». Транспортний засіб з цивільними громадянами, які намагалися виїхати із  небезпечної зони, зупинився на узбіччі. 

Внаслідок нелюдського злочину, загинули двоє дорослих чоловіка та неповнолітній хлопчик, який згорів в палаючій автомашині.

Зараз поліція встановлює особи всіх загиблих. Слідчим управлінням  ГУНП в Запорізькій області розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, визначеного у ч.2 ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: война

Читайте ещё:

Під час війни загинули близько 1300 військових – вперше озвучено офіційні цифри
Сегодня 17:09    142
Армія окупанта легалізує мародерство
Сегодня 14:37    288
Из-за масштабных разрушений отопление в ряде домов возобновят после окончания войны
Сегодня 11:48    235
Вчорашні ракети по містам України випускав стратегічний бомбардувальник окупантів Ту-95МС ПКС, - Генштаб
Сегодня 11:35    287
Российские войска зашли в тупик возле Харькова — американские аналитики
Сегодня 11:23    698
РОССИЙСКИЙ ПИЛОТ, СДАВАЙСЯ УКРАИНСКИМ ВОЕННЫМ!
Сегодня 11:00    334
Жителі Мелітополя вийшли на мітинг: вимагають від окупантів відпустити мера
Сегодня 10:44    237
Україна оголосила про 15 нових гуманітарних коридорів на 12 березня
Сегодня 10:35    218
Коли ми переможемо, треба обов'язково зняти комедію про цю війну
Сегодня 10:22    237
Про ситуацію в місті-герой Харків та області станом на 12 березня
Сегодня 10:15    520
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 