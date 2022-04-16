На Запорізьку АЕС прибула чергова бригада з росатома

На Запорізьку АЕС, що тимчасово знаходиться під контролем російських військових, прибула чергова бригада співробітників росатому.

Про це повідомляє в Телеграмі Енергоатом, передає Укрінформ.

"На Запорізьку атомну електростанцію прибула чергова бригада росатомівських «туристів» на чолі з головним інженером ростовської АЕС Андрієм Горбуновим", - йдеться у дописі.

За інформацією Енергоатому, російські атомники приїхали на заміну попередній бригаді, але не зрозуміло чи «для забезпечення безпеки української станції», чи, може, просто як туристи.

"Працівники Енергоатома на цей факт відреагували стисло й емоційно: горбунова, ліхачова (гендиректора росатома) та іже з ними послали за роSSійським кораблем "москва" – поки цілі", - йдеться у коментарі.

Як раніше повідомлялось, ЗАЕС була захоплена в ніч на 4 березня. З того дня атомна станція і Енергодар знаходяться під контролем російських військових.

Источник: ukrinform.ua

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