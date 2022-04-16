Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:53
Просмотров: 152

На Запорізьку АЕС прибула чергова бригада з росатома

На Запорізьку АЕС прибула чергова бригада з росатома

На Запорізьку АЕС, що тимчасово знаходиться під контролем російських військових, прибула чергова бригада співробітників росатому.

Про це повідомляє в Телеграмі Енергоатом, передає Укрінформ.

"На Запорізьку атомну електростанцію прибула чергова бригада росатомівських «туристів» на чолі з головним інженером ростовської АЕС Андрієм Горбуновим", - йдеться у дописі.

За інформацією Енергоатому, російські атомники приїхали на заміну попередній бригаді, але не зрозуміло чи «для забезпечення безпеки української станції», чи, може, просто як туристи.

"Працівники Енергоатома на цей факт відреагували стисло й емоційно: горбунова, ліхачова (гендиректора росатома) та іже з ними послали за роSSійським кораблем "москва" – поки цілі", - йдеться у коментарі.

Як раніше повідомлялось, ЗАЕС була захоплена в ніч на 4 березня. З того дня атомна станція і Енергодар знаходяться під контролем російських військових.

Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Суд відправив Медведчука під арешт
Сегодня 19:58    95
Оперативна інформація станом на 18.00 16.04.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 19:12    132
Владимир Зеленский провел встречу с украинскими журналистами
Сегодня 19:00    117
Війна Росії проти України. Відсіч. Усі новини станом на 17:00 16 квітня
Сегодня 17:40    288
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.04 / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 16.04
Сегодня 15:55    132
Як купити або продати майно в умовах війни: пояснює міністр юстиції Малюська
Сегодня 14:14    186
Дилемма российского командования – потери ВС РФ в «битве» за Донбасс обезоружат армию России
Сегодня 12:18    272
После очередного попадания в жилой дом в Харькове...
Сегодня 10:34    640
Тарифи на електроенергію не зміняться
Сегодня 10:23    175
Ворожі обстріли в Миколаєві, Харкові та областях - зведення ОВА
Сегодня 10:12    274
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 