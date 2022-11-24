На заводі Apple iPhone у Китаї спалахнув конфлікт між працівниками і службою безпеки

Сотні працівників основного заводу Apple Inc. з виробництва iPhone у Китаї зіткнулися з персоналом служби безпеки, оскільки напруженість виросла після майже місяця жорстких обмежень, спрямованих на припинення спалаху Covid.

Робітники заводу Foxconn Technology Group вибігли зі спальних кімнат рано вранці в середу, штовхаючись і штовхаючи повз одягнених у біле охоронців, яких вони значно переважали чисельністю, згідно з відео, надісланими свідками частини протесту. В іншому ролику кілька людей у ​​білих костюмах били палицями лежачу на землі людину. Глядачі кричали: «Бій, бій!» коли натовпи проривалися повз барикади(відео тут). У якийсь момент кілька людей оточили зайняту поліцейську машину та почали розгойдувати машину, незв’язно кричачи.

Протест почався вночі через невиплату зарплати та побоювання поширення інфекції, за словами свідка, який попросив залишитися анонімним через побоювання наслідків. Декілька працівників отримали поранення, і в середу на місце події прибула поліція для наведення порядку, додала особа.

На одному відео розгнівані працівники оточили мовчазного, пригніченого менеджера в конференц-залі, щоб висловити скарги та поставити під сумнів їхні результати тесту на Covid. Коли відбулася зустріч, невідомо.

«Мене дуже лякає це місце, зараз ми всі можемо бути Covid-позитивними», — сказав чоловік-робітник. «Ви посилаєте нас на смерть», — сказав інший чоловік.

Представник Foxconn відмовився коментувати інцидент.

Джерело: internetua.com

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