На Землю упали обломки китайской космической станции: ВИДЕО

Обломки китайской космической станции Tiangong-2, которая завершила свою миссию и покинула орбиту, упали в Тихий океан.

Об этом информирует Japan Times.

"Китайская космическая лаборатория Tiangong 2 успешно вернулась в атмосферу Земли в пятницу при контролируемых условиях, завершив последний раунд экспериментов амбициозной космической программы Пекина. Небольшое количество обломков космического судна упала в “заранее определенную безопасную морскую зону в южной части Тихого океана", - говорится в сообщении.

Лаборатория Tiangong 2, что означает "Небесный дворец 2", была запущена на орбиту в 2016 году, и снова вошла в атмосферу Земли около 9:06 вечера по местному времени.

Космическая лаборатория работала на орбите более 1000 дней, гораздо дольше, чем предполагал ее двухлетний срок годности.

Источник: prm.ua

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