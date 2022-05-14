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На Зміїному ворог намагається встановити системи ППО

На Зміїному ворог намагається встановити системи ППО

На острові Зміїний армія російської федерації намагається встановити системи протиповітряної оборони.

Як передає Укрінформ, про це речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив у Телеграмі.

“Ніч в Одесі та Одеській області пройшла спокійно, без обстрілів. Наші сили оборони продовжують виконувати бойові завдання. Дивимося на Придністров'я, яка імітація певних рухів відбувається, контролюємо весь процес. Те саме стосується острова Зміїного, там ворог намагається встановити системи протиповітряної оборони. Але відповідні рішення нашого міського керівництва стануть для ворога фатальними”, - заявив Братчук.

За його словами, на Миколаївському напрямку іде позиційна боротьба, ворог застосовує артилерійські системи.

Як повідомляв Укрінформ, 7 травня Збройні сили України завдали багато ударів по Зміїному: знищено два катери типу "Раптор", малий десантний катер і ПЗРК "Тор", 80 росіян потонули.

Источник: ukrinform.ua

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