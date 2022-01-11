Наблюдателей ОБСЕ не пропустили через блокпост в Станице Луганской

Наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ не пропустили на подконтрольную правительству территорию через блокпост в Станице Луганской — говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Об этом пишут «Новости Донбасса».

Незаконные вооруженные формирования утром 9 января не пропустили одного из двух наблюдателей. Причиной назвали якобы «отсутствие предварительного уведомления о пересечении второго члена Миссии».

Патруль СММ направлялся из неподконтрольных правительству районов. В итоге оба наблюдателя вернулись обратно на базу в Луганск.

Источник: sprotyv.info

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