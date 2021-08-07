Наблюдателей ОБСЕ не пустят на выборы в Госдуму: Кремль ввел ограничения

ОБСЕ не сможет направить наблюдателей на выборы в Госдуму из-за «коронавирусных» ограничений Кремля. Об этом говорится в совместном заявлении Парламентской ассамблеи и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, сообщает «Информационный навигатор».

Руководители организаций проинформировали представителей российской стороны о принятом решении. Согласно заявлению, бюро самостоятельно определяет объем и формат наблюдения за выборами. Предполагалось, что на выборы в Госдуму поедут 80 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей.

Сначала, представители бюро и представители ассамблеи были приглашены на выборы в Госдуму. Однако, впоследствии количество представителей было сокращено до 50 и 10 человек соответственно. Российские власти обосновали такое решение неблагоприятной обстановкой из-за пандемии коронавируса.

В свою очередь, Бюро запросило разъяснений по развертыванию миссии по наблюдению за выборами в рекомендованном формате.

Директор Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи заявил, организация сильно сожалеет, что наблюдение за предстоящими выборами в России невозможно.

Настойчивые требования российских властей ограничить количество наблюдателей, которых мы могли бы направить без каких-либо четких ограничений, связанных с пандемией, к сожалению, сделали сегодняшний шаг неизбежным.

Отметим, что ОБСЕ — одна из ведущих мировых организаций по наблюдению за выборами. Она направляет экспертов в 57 стран-участниц и определяет для мирового сообщества, были ли выборы свободными и справедливыми.

Источник: sprotyv.info

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