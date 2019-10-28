НАБУ подало новый иск против Гладковского — адвокат

За неявку по вызову детективов Национального антикоррупционного бюро

Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось в суд с новым требованием привлечь президента корпорации "Богдан", экс-заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Олега Гладковского к ответственности за неявку по вызову детективов НАБУ.

Об этом заявил его адвокат Руслан Волынец, сообщает пресс-служба корпорации.

В частности, Волынец называет новое дело против своего подзащитного безосновательным и расценивает его как очередное свидетельство политически мотивированного преследования.

"Обвинения против Гладковского надуманные, поскольку детективы НАБУ были предупреждены в установленные законом порядки и сроки о причинах невозможности прибытия в определенные ими день и время", — отметил он.

Адвокат напомнил, что июльская поездка Гладковского за границу была запланирована им еще в мае, а не за день до допроса, о чем свидетельствует покупка билетов на самолет.

Как рассказал Волынец, судебное заседание состоится в понедельник 28 октября в 9:30 в Высшем антикоррупционном суде Украины.

В корпорации "Богдан" также сообщают, что уведомили послов стран "Большой семерки" о продлении политически мотивированных действий и необоснованных обвинений в адрес Гладковского и предприятий, входящих в состав корпорации.

Напомним, 17 октября Гладковский был задержан в аэропорту "Борисполь" детективами Национального антикоррупционного бюро.

18 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что Гладковский уведомлен о подозрении в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений. Детективы НАБУ сообщили ему о подозрении.

19 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Олегу Гладковскому в виде содержания под стражей до 15 декабря 2019 года с правом внесения залога в 10 млн грн.

Утром 21 октября за Гладковского его близкие внесли залог.

Источник: delo.ua

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