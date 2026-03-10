Нацгвардійці зафільмували, як збивають «Шахеди» над Харківщиною

Слобожанські «Скіфи» показали, як нищать російські «Шахеди» в небі над Харківщиною.

Про це повідомляє 5-та Слобожанська бригада «Скіф» НГУ.

«Протягом останніх днів розрахунками зенітно-ракетних підрозділів бригади у небі над Харківщиною були збиті 2 російських БПЛА типу «Шахед», що були спрямовані на житлові квартали та підприємства нашого міста»,- йдеться у повідомленні.

«Для нас важливо знищити ворожі «бляшанки» задовго до того, як вони наблизяться до Харкова або меж будь-якого населеного пункту Харківщини, адже ми чудово розуміємо та знаємо тактику ворога – вбивати мирне населення та нищити цивільні підприємств, щоб посіяти паніку, навести страх. Що стосується гвардійських екіпажів мобільних вогневих груп, то хочемо, щоб жителі Харківщини були впевнені – ми надійно тримаємо небо задля безпеки цивільного населення», – наголошують військові.

